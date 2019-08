ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Napoli, Lozano mi sembra un doppione di Insigne"

Il Napoli e la Fiorentina. Se ne parla in questa intervista a TMW con Andrea Orlandini, centrocampista che in carriera ha vestito proprio le maglie dei partenopei e dei viola. "Prendendo Lozano la sqaudra di Ancelotti ha fatto un buon colpo anche se mi sembra un giocatore che assomiglia parecchio a Insigne. E' interessante ma avrei puntato tutto su Icardi"

Icardi finirà alla Juve?

"Non saprei. Ma quando si dice no su un giocatore non è detto che sia definitivo. In generale comunque mi sembra un buon Napoli che con l'Inter sarà l'anti-Juve. I bianconeri in ogni caso hanno ancora qualcosa in più"

James Rodriguez che ora pare più lontano lo avrebbe preso?

"E' un calciatore che può far comodo, è un trequartista che sa anche segnare. Ancelotti lo conosce e sa come utilizzarlo. Avrei preso più lui che Lozano che, ripeto, mi sembra un doppione di Insigne".

E la Fiorentina? Che idea si è fatto?

"Non mi convincono tutti questi ritorni, anche se in effetti anch'io da giocatore poi tornai in viola. Detto questo spero che possa arrivare un giocatore importante in avanti, un bel centravanti. In Italia non ne vedo molti, forse sarà necessario guardare all'estero. Lirola mi piace, Badelj e Pulgar sono due buoni centrocampisti di regia. Boateng? Credo possa fare un campionato come col Sassuolo anche se a Firenze avrà certamente più stimoli e potrà offrire ottime prestazioni".