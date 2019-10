ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Napoli, scelte non convincenti. Llorente subito"

Napoli ancora deludente dopo il pari contro il Genk in Champions. La squadra di Ancelotti contro il Torino ha faticato e non è riuscita a creare granché. E non hanno convinto le scelte di Ancelotti che ha puntato stavolta sul 4-4-2. "In effetti dopo la partita contro il Liverpool la squadra è calata abbastanza", dice a TMW Andrea Orlandini, ex partenopeo (oltre cento le presenze nel Napoli). "Anzichè inserire tre 'piccoletti' come Lozano, Mertens e Insigne avrei fatto giocare una torre come Llorente o Milik più due giocatori come Mertens e Insigne. in questo caso Ancelotti non mi è piaciuto e non mi ha convinto. Avrei lasciato fuori Lozano perchè era giusto far rientrare Insigne. Il messicano, entrando nella ripresa, avrebbe potuto far male agli avversari. Ho visto bene Allan e la difesa ha retto controllando Belotti, cosa non facile. Credo in ogni caso che il Napoli potrà continuare a lottare per i primi tre posti, dando fastidio anche alla Juve".

Tornando ad Ancelotti, perchè queste scelte a suo parere e questi frequenti cambi?

"E' un bravissimo allenatore, forse gli piaceva quello schema e ha voluto provarlo. Ripeto, io non avrei giocato così".

Che idea si è fatto di Lozano? Era partito bene ma poi è calato...

"E' stato un acquisto importante ma c'è già un giocatore di gran livello come Insigne che anche se ora non è brillante in questa squadra serve molto. Era necessario semmai acquistare una mezzala fortissima".

Resta comunque fiducioso sul Napoli...

"Sì perchè nonostante la grande prestazione di ieri della Juve con l'Inter resto convinto che, se messo bene, il Napoli possa pensare di dare fastidio alla Juve, come ha fatto del resto nella gara in campionato".