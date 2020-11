ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Viola, prendi Prandelli subito. Iachini via anche se vince col Parma"

esclusiva Orlandini: "Viola, prendi Prandelli subito. Iachini via anche se vince col Parma"

Sempre chiaro e diretto, Andrea Orlandini fiorentino verace e grande ex viola, dice la sua a TMW a proposito del delicato momento della squadra di Iachini: "Beppe è un amico ma quest'estate non lo avrei confermato. Anche la dirigenza avrebbe preso un'altra strada ma poi ha deciso Commisso. Iachini è un buon allenatore ma non è adatto alle ambizioni della Fiorentina. Serviva e serve qualcosa di diverso. Tra l'altro la Fiorentina attuale non la vedo bene come preparazione, a parte con l'Inter a San Siro ma lì dai più del 100%. La società comunque ha le sue colpe perchè non è stato acquistato un centravanti di valore. Come si fa a andare a Roma con due mezzepunte come Ribery e Callejon avendo tre centravanti tutti e tre in panchina? Non è un buon segno, una punta importante andava presa. Tornando all'allenatore in estate c'è stata una settimana in cui De Zerbi e Juric erano liberi: bastava uno dei due, entrambi sono bravi e non costavano tanto. Il presidente è una gran persona ma lasci lavorare il suo staff. Se vuol mettere troppo bocca allora il ds a cosa serve? Si deve far guidare da una persona importante che ora non vedo francamente... "

Ora per quanto riguarda l'allenatore come si muoverebbe?

"Io darei la squadra a Prandelli perchè l'ha vista e conosce l'ambiente. Gli farei un contratto fino a giugno, poi se si merita la conferma bene, altrimenti arriverà un altro tecnico. La società comunque deve muoversi anche per un centravanti per gennaio".

Iachini lo manderebbe via anche in caso di vittoria col Parma?

"Sì, lo cambierei anche se si vince. Montella? No".

Prima diceva di una figura importante che serve in società: a chi pensa in particolare?

"Sartori è bravo. Oppure Pino Vitale, che è anche di Firenze. In generale parlando di dirigenti a Maldini va dato atto di aver fatto bene. Leao gioca da grande giocatore e con Ibra tutta la rosa può lottare per lo scudetto"