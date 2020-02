ESCLUSIVA TMW - Orlando: "Dea, c'è qualità ovunque. Milan, mancano i big"

© foto di Marucci

Massimo Orlando, ex di Juve, Fiorentina e Milan ha parlato ai microfoni di TMW su vari temi partire dallo sfogo di Commisso: "Sono state parole forti nei confronti del mondo arbitrale a volte troppo permaloso. Quel rigore non andava dato. Di questioni così ne so qualcosa: nel '93 alla Fiorentina nelle ultime 8 partite non c'è stato alcun episodio a favore nostro. Anzi, tutti contrari e questi episodi ci hanno portato in serie B. E' giusto abbassare i toni, ma personalmente lo capisco. Ho sempre detto che le big hanno sempre avuto un trattamento differente. Sarà perché ti chiami in un certo modo, sarà perché c'è un po' di sudditanza, ma io ho sempre detto che ci sono le griglie dei favori. Le grandi squadre hanno qualche favore in più rispetto alle medie e le medie rispetto alle piccole. Il calcio è sempre stato così e non mi meraviglio che quando si va a vedere la VAR, sullo stesso episodio, ci siano due valutazioni diverse. Delle volte si vede un qualcosa di clamoroso e l'arbitro si ostina ad andare avanti con la sua idea e questo, sinceramente, non piace a chi giudica il calcio". Poi su Fiorentina-Atalanta in programma sabato al Franchi: "Gasp ha stemperato le polemiche dopo quel che accaduto in Coppa Italia e ha fatto bene. E' anche vero che chi sta in panchina deve accettare certe cose e poi invece lui si è lasciato andare, però il fatto che si sia scusato fa pensare che la gara possa essere più tranquilla. L'Atalanta è una grande squadra, macina gioco, ha gran qualità in tutti i settori del campo. Sarà dura per la Fiorentina che sta giocando anche bene. Si è sentita anche l'assenza di Castrovilli che è fondamentale. Iachini insomma dovrà cercare di incartare l'Atalanta. Beppe ha fatto un buon lavoro e gli dò 6+: è arrivato in un momento difficile, ha riportato serenità e ha fatto anche giocar bene la squadra. Aveva bisogno di acquisti, magari dal suo punto di vista subito pronti. Per la prossima stagione sono stati acquistati tre giocatori forti, per quest'anno se manca un difensore hai poche soluzioni in panchina e la coperta è un po' corta". Poi da ex rossonero ha parlato anche del Milan in vista pure del derby: "Col Verona è stata persa un'occasione ma con i veneti è dura. E' una squadra forte, aggressiva e vanno fatti i complimenti a Juric. Credo che Pioli abbia sistemato delle cose inserendo giocatori che prima non giocavano e che a mio parere dovevano essere inseriti subito, come Bennacer e Krunic ma è una squadra che ancora ha difficoltà e non ha quella continuità da big e forse mancano quei grandi giocatori per lottare per qualcosa di importante Ibra? L'età si fa sentire ma dà garanzie ai compagni, se butti palla avanti lui la sa gestire e domenica si è sentita la sua assenza. Come giocherei il derby se fossi Pioli? L'Inter non gioca bene ma ha fatto un bel passo avanti con Eriksen con cui ha aggiunto qualità. L'importante è cercare di marcare bene Lukaku e mettere una doppia marcatura su Eriksen"

