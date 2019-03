ESCLUSIVA TMW - Orlando: "Icardi? Spero ancora torni nel derby e segni"

C'era anche Angelo Orlando, ex centrocampista dell'Inter, all'inaugurazione del Viareggio. E con lui c'è stata l'occasione per parlare dei nerazzurri. "La squadra arriva bene all'appuntamento di Europa League, ha vinto con la Spal e giovedì ci saranno grandi motivazioni. Tanti infortuni? La settimana è difficile, ma confido in Spalletti, che sa organizzare bene la difesa e sostituire bene gli indisponibili. La classifica? Pensavo che l'inter potesse incrementare il vantaggio sulla quarta quando era terza ma in ogni caso l'obiettivo è rientrare in Champions. Tornado a giovedì lo 0-0 dell'andata rende la partita difficile, i tedeschi cercheranno il gol e bisogna stare attenti e non sbilanciarsi troppo. Icardi? Tanta confusione, era anche il simbolo della squadra. Spero ancora torni nel derby e faccia gol. Lautaro si è dimostrato un ottimo calciatore ma Icardi ha fatto grandi cose all'Inter".

