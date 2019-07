ESCLUSIVA TMW - Orlando: "Inter, ora due colpi in avanti e sarà perfetta"

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando ex di Fiorentina e Milan ha parlato a TMW del mercato in generale, a partire da Barella nuovo giocatore dell'inter: "Elemento giusto per l'Inter e per Conte: aggressivo, uno dei giovani più forti in Italia. Sensi invece è il classico regista che serve a Conte, bravo anche come incontrista. Bella squadra l'Inter, mancano quei due colpi in avanti e poi non avrà difetti per il prossimo campionato. Il Milan? Sono felice per Giampaolo, si merita questa chance. E' un mercato difficile per i rossoneri, ma hanno spiegato alla gente i programmi e credo che in due-tre anni potranno tornare ad essere competitivi. Krunic e Bennacer, se arriva, mi piacciono, su Hernandez dico: finalmente è arrivato un giocatore esplosivo con gamba e importante sulla fascia. Rodriguez ha difficoltà a giocare a certi livelli. Fossi un tifoso del Milan sarei fiducioso perchè ora si vede un progetto".

La Roma?

Fa male e capisco i tifosi giallorossi non poter vedere più certi giocatori. Però serve ripartire e si parla di elementi pronti per ricominciare. Certo, se Pallotta invece di evitare Roma ogni tanto si facesse vedere e parlasse magari le cose migliorerebbero. Higuain? Un ottimo giocatore, ha voglia di mettersi in discussione. Se dovesse andare a Roma con la voglia giusta, potrebbe diventare uno dei giocatori simbolo"

E la sua Fiorentina?

"La nuova proprietà ha ereditato una situazione difficile, con tanti giocatori da piazzare e con poca qualità. Non credo ci saranno grandi colpi. L'importante sarà tenere Chiesa, in questo momento il giocatore italiano più forte di tutti: Commisso si è esposto, poi se nell'incontro Chiesa chiederà di essere ceduto magari verranno prese altre decisioni. Però credo che un altro anno Chiesa possa restare. Balotelli-Viola? Se viene con la testa giusta può lasciare il segno. Però il punto interrogativo è come arriverebbe a Firenze, con quale atteggiamento?"

Clicca sotto per guardare