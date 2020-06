ESCLUSIVA TMW - Orlando: "Milan, il mercato doveva dare di più. Verso un'altra stagione fallimentare"

esclusiva Orlando: "Milan, il mercato doveva dare di più. Verso un'altra stagione fallimentare"

vedi letture

Il Milan e non solo nella chiacchierata con Massimo Orlando, ex calciaore dei rossoneri, della Juve e della Fiorentina. Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, i fari sono stati puntati slu presente e il futuro del Milan. "Le incertezze societarie - ha detto - stanno già pesando. L'uscita contro la Juve ci stava, la squadra ha comunque giocato una buona partita e aveva pure tante assenze. Resta il fatto che è un'altra stagione fallimentare, sapevamo dei problemi di inizio stagione ma si pensava che il mercato potesse dare di più in termini di risultati e rendimento. L'acquisto di Ibra ha dato carica e qualità ma non basta. Da qui alla fine sarà una sofferenza perchè è difficile giocare in questa situazione. Certo, Pioli dovrà cercare di chiudere nel miglior modo possibile".

Adesso arriverà Kalulu a parametro zero dal Lione. E' un mercato fatto per Rangnik?

"Credo che arrivi Rangnik e che ci sia la volontà di iniziar un progetto con lui. L'importante è che ci sia un'idea precisa perchè negli ultimi anni sono stat buttati via tempo e soldi. Ora serve ricominciare con i giovani e tenere quei 4-5 da Milan e ricostruire la squadra. Ibra? Le sue parole di qualche giorno fa non mi sembrano di buon auspicio, non so se vorrà restare a lottare ancora in una squadra che ha pochi obiettivi. Potrebbe alla fine anche smettere a mio parere".

L'Inter anche quest'anno potrebbe restare senza trofei...

"E' una grande delusione. E' una squadra che dà la sensazione di aver acquisito la mentalità del suo allenatore però latita sul piano del gioco, ha difficoltà quando deve far gioco. Hanno preso tanti gol e spesso sono stati rimontati e questo è un aspetto negativo. Con gli acquisti che aveva fatto, dall'Inter ci aspettavamo qualcosa in più. Serviranno per il futuro per i nerazzurri più uomini di qualità".

Juve-Napoli: la sua favorita?

"I bianconeri stanno faticando, non hanno convinto, vincono sempre solo con un gol di scarto. Gattuso invece ha fatto un bel lavoro ricostruendo un gruppo che pareva a pezzi. Credo 50 e 50".

Nella Fiorentina torna Ribery: potrà esserci un bel finale viola?

"Sì perchè i viola in quest'annata tribolata hanno avuto momenti in cui hanno fatto gran calcio. Mancano la continuità e la mentalità per restare a buoni livelli ed è un aspetto fondamentale da inculcare. Ribery ritorna ed entrerà subito in forma con le sue caratteristiche fisiche: con Chiesa e Vlahovic potrà divertire. Sarà un finle di stagione molto importante per Beppe Iachini che credo si giochi la riconferma in queste dodici partite e quindi chiederà i massimo dello sforzo a tutti i giocatori, come è giusto che sia".