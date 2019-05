ESCLUSIVA TMW - Ormezzano (Corr. Torino): "Juve, assenza Nedved significativa"

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Federico Gaetano

A margine della conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli abbiamo intercettato il giornalista del Corriere di Torino Timothy Ormezzano, per parlare del momento che sta attraversando la Juventus. Queste le sue parole: "Mi aspettavo la commozione, forse non così tanto da parte di Allegri. Quei momenti sono stati commoventi".

L'assenza di Nedved è stata significativa?

"Credo di sì. ufficialmente è impegnato in Repubblica Ceca ma è un'assenza che si nota visto che erano tutti presenti. Si è parlato dell'aut aut al presidente e uil rapporto non era così solido come in passato".

Chi ti aspetti di vedere sulla panchina della Juve?

"Adesso è davvero difficile, ci sono sette o otto candidature da considerare. Credo che anche Ronaldo detterà il tecnico che arriverà. Credo che vorrà provare subito a centrare la Champions e non si punterà a un progetto a lungop termine. Se devo fare un nome dico Inzaghi per quel che riguarda gli italiani e Deschamps per gli stranieri. Poi ci sono Sarri e Pochettino".