esclusiva Orrico: "Conte? Inter spalle al muro. O lo manda via o gli rafforza la squadra"

Corrado Orrico ha commentato ai microfoni di TMW - nell'intervista che potete vedere sotto - la polemica innescata da Conte nei confronti del club: "Conte è bravo ma stavolta non mi è piaciuto. Il tecnico non deve esser coperto ma si copre con i risultati. Se fa giocar bene la squadra e vince è già coperto. Se perde, gli aiuti sono superficiali. Non si dimentichi Conte che col Bologna ha perso da uno a zero con gli avversari in dieci. Credo comunque che l'Inter abbia fatto molto per Conte e il fatto che lui si lamenti è strategico. A breve c'è il mercato e ha messo la società con le spalle al muro. O lo mandano a casa o gli rafforzano la squadra".

