"Il calcio non fa mai sistema e dunque quel che ha detto Malagò non è una novità. Le decisioni poi le prende la maggioranza e se stabiliscono che si deve giocare si gioca". E' sempre interessante ascoltare Corrado Orrico che ieri tra l'altro ha compiuto ottant'anni (auguri). "Il calcio manca - dice a Tuttomercatoweb.com - però adesso deve prevalare la salute. Ci sono tante forzature in questo momento e emergono gli interessi, si perde la logica del pensiero dell'uomo, vengono fuori i soldi. Per i soldi è stato organizzato un mondiale in inverno. E allora non mi meraviglio più di niente. Mi auguro che da qui ai primi di maggio il virus possa rallentare".

Ma come si può ovviare a questa emergenza in particolare nel calcio?

"Servono accorgimenti ben precisi, controlli con i tamponi prima di ogni allenamento e di ogni partita. Test continui perché l'infezione è imprevedibile".

Che pensa dell'ipotesi giocare solo in stadi del centro-sud?

"E' ridicola. Alla fine viene fuori un mostro di calcio. E' un'altra cosa. Sono tutti accorgimenti che tolgono imprevedibilità, sono contorsioni per provare a difendersi da tutto. La verità è che tutti navigano a vista senza un progetto autentico. L'unica cosa da fare è aspettare che il virus regredisca. Purtroppo va detto che ancora non si vedono tutti questi miglioramenti perchè ci sono sempre 500 morti al giorno che gridano vendetta".

Come vede la querelle Lotito-Cellino? Difficile mettere d'accordo le diverse esigenze..

"Sono uomini che le sparano grosse ma la situazione è in mano alla medicina che deve trovare soluzioni logiche. Il calcio giocato così comunque non è più calcio".