ESCLUSIVA TMW - Orrico: "Pugno duro di Marotta ma era meglio a bocce ferme"

"Questa è proprio grossa, è clamorosa. Ma da questo punto di vista l'Inter è impagabile", dice a Tuttomercatoweb.com Corrado Orrico. La decisione del club nerazzurro di togliere la fascia di capitano ad Icardi per darla ad Handanovic scatena le discussioni: "Handanovic per diritto d'anzianità, come avviene in un gruppo di lavoro calcistico, merita la fascia ma in questo caso c'è il sapore polemico ed è una risposta a Wanda. E' l'arrivo di Marotta e del suo pugno duro", dice il tecnico di Volpara. "E' giusto mettere ordine ma farlo ora innesca una serie di discorsi polemici. E' giusto ed opportuno puntare sulla disciplina ma non ad attività in corso, bensì a bocce ferme. Sono particolari importanti che vanno curati all'inizio della stagione, inserendo delle regole ben precise da seguire".

Ma Icardi a questo punto può avere un futuro all'Inter?

"Il discorso è semplice: se Icardi trova una situazione migliore a livello di ingaggio saluta tutti. Del resto le bandiere oggi non esistono più, siamo tutti cittadini del mondo e i calciatori vanno dove sono pagati meglio. Il rischio è il campionato inglese dove ci sono più soldi. Se non trova nulla resterà "sacrificato" a 5,5 milioni fino a fine contratto e andrà via a parametro zero. Il vero errore è stato affrontare la questione contratto in pieno campionato. A Wanda doveva essere detto: se porti 110 milioni lo facciamo partire. Ora vogliamo i fatti da questo giovanotto, ma non si può andare avanti con questa storia: parliamone, poi rivediamoci, riparliamone....In ogni caso c'è da dire che non tutte le cose clamorose sono negative, magari Icardi ora si scuote perchè lo vedo un po' addormentato".

E' un'Inter senza pace...

"Dispiace perchè c'era stata una risalita a Parma dove era stato ritrovato Nainggolan che è il vero motore dei nerazzurri. E ora si è accesa una nuova questione. A mio parere è Marotta che vuol far vedere che è arrivato e che usa il pugno duro. Sono curioso di vedere ora la reazione di Spalletti: comunque all'Inter solo Herrera e Mourinho hanno saputo tenere in fila tutti i giocatori e chi usciva dalle righe veniva da loro ripreso per il collo e riportato nei ranghi. Il resto l'Inter se li è mangiati tutti...".