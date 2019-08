ESCLUSIVA TMW - Orsi: "Lazio straordinaria, nei titolari può valere l'Inter"

© foto di Federico Gaetano

E' stata una Lazio praticamente perfetta quella che ieri ha battuto la Sampdoria. Calciatori quasi tutti al top e gioco armonioso. "E' stata una squadra, quella biancoceleste, autorevole e che ha giocato con intensità", ha detto a TMW Nando Orsi. "Quando i giocatori sono al massimo e parlo di Milinkovic, Correa, Luis Alberto e Immobile, la Lazio fa paura. La Samp è ancora un po' scoperta in alcuni ruoli ma la Lazio è stata straordinaria".

Un Milinkovic così è di buon auspicio per questa stagione...

"L'anno scorso è stato investito di una popolarità quasi inattesa, si è parlato del suo valore enorme e di tanti milioni di euro. Se riuscirà ad avere l'atteggiamento giusto aiuterà la Lazio. E' questo che i biancocelesti sperano. Perchè se fa bene è un gran valore aggiunto, altrimenti la squadra non ne trae giovamento"

Come va giudicata la Lazio in vista di questa stagione?

"Rispetto all'anno scorso sono stati aggiunti Lazzari e Vavro. Per fare trentotto gare, raggiungere la Champions e giocare l'Europa League servirebbe un organico di maggior qualità. Negli undici titolari la Lazio può valere l'Inter però nei cambi può avere qualche difficoltà. Servono delle alternative. Inzaghi vuole una seconda punta per avere anche un'alternativa di gioco e fa bene a chiederla. Se va via Wallace, potrebbe arrivare un altro difensore. Ma logica è: esce uno, entra un altro. A mio parere ci vorrebbe un altro difensore titolare".