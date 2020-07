esclusiva Osimhen a un passo dal Napoli, l'agente: "Victor deciderà nelle prossime ore"

"Nelle prossime ore Victor farà la sua scelta". Osita Okolo, cognato e membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha commentato così a TuttoMercatoWeb.com la trattativa ormai apparentemente alla stretta finale per il suo approdo al Napoli: "La città, la gente e il Napoli gli hanno fatto una buona impressione. Victor ha incontrato De Laurentiis e Gattuso, ha sentito che in azzurro sarebbe un calciatore importante. Ora però aspettiamo la sua decisione, Osimhen sta riflettendo e nelle prossime ore farà il suo annuncio".