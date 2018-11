ESCLUSIVA TMW - P. Negrisolo: "Samp, hai un vantaggio. Punto su Quagliarella"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da tifoso della Samp, Piergiorgio Negrisolo è fiducioso in vista del derby di domenica sera. L'ex doriano vede una squadra che potrebbe riscattarsi e rilanciarsi proprio a partire da questo match: "Gli ultimi risultati dei blucerchiati sono stati inaspettati anche perchè nella prima parte della stagione la squadra ha giocato molto bene", dice a Tuttomercatoweb.com. "Poi probabilmente si è un po' seduta e dopo il match col Milan si è disunita. In effetti le ultime partite hanno lasciato un po' di delusione".

Anche perché avevano fatto pensare ad un campionato di maggior spessore...

"C'è stata un'involuzione ma può succedere. Del resto la Samp non è la Juve o il Napoli. In un momento del campionato può arrivare un calo. Credo che l'obiettivo sia quello di arrivare tra le prime dieci".

Il Genoa chiamato a reagire non le mette un po' di paura?

"Non mi incute timore, se non fosse però che qui stiamo parlando del derby. Qualitativamente il Genoa è inferiore, se la Samp trova una grande giornata non avrà problemi. Però, ripeto è un derby: Spero che il piccolo vantaggio che la Samp ha sulla carta se lo giochi bene".

E della Samp chi le piace?

L'ambiente. Tanti giocatori hanno saputo esprimersi al massimo perchè si sono trovati alla perfezione nella famiglia blucerchiata".

E di questa Samp chi le piace?

"Ce ne sono tanti, dico Ekdal perché non era facile sostituire Torreira. E poi davanti sono bravi. Quagliarella se è in giornata può fare tutto".

E per domenica sera su chi punta?

"Quagliarella perchè ha velocità, qualità e sente la città".