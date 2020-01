ESCLUSIVA TMW - P. Palermo: “Milan, Ibra sconfessa Piatek. Livorno, non c’entro”

“Ibra al Milan è un colpo: può dare qualcosa in più ai giovani presenti in rosa. Non so se stia bene ma credo di sì. Per quello che penso di lui, se non stesse bene non avrebbe accettato il ritorno in Italia”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Paolo Palermo. “Il Milan - spiega Palermo - prenderà anche un difensore. Mi aspetto qualcosa dal Napoli. E credo l’Inter, che sta lottando per lo Scudetto e mi auguro prenda Vidal. Poi ai nerazzurri servirebbe anche un difensore. Vedo bene la Roma, quindi non mi aspetto che faccia chissà quale mercato. Gennaio è sempre particolare, non si farà molto. Con Ibra il Milan ha sconfessato il progetto? Boban e Maldini - continua l’agente - sono giovani e competenti, più che il progetto magari hanno sconfessato Piatek. Ibra accanto ai giovani può fare tanto. Delusione Piatek? Si. Ha deluso. Purtroppo per gli attaccanti ci sono momenti particolari. È un attaccante di razza, non gli è girata bene ma ha qualità. E quindi il Milan è corso ai ripari. Il Genoa? Vedo un po’ di confusione. Ma sicuramente si riprenderà. Preziosi è abile. Mi auguro si riprenda. Amione in rossoblù? È un giovane molto interessante che gestisce mio figlio. Il Genoa si era mosso in maniera molto interessata, ma so che ha chiamato anche il Lione mostrando grande interesse. È - spiega Palermo - un difensore centrale mancino. Ha grande struttura e carattere. Prima del Mondiale era stato inserito tra i migliori sessanta calciatori. Ha grandi prospettive. Strutturalmente e caratterialmente è destinato ad una grandissima carriera”.

Chiosa di Paolo Palermo dedicata alle voci che lo vorrebbero consulente di mercato del Livorno. “Ho letto anche io. Ma - sottolinea - sono un agente e continuerò a fare l’agente. Con la Famiglia Spinelli ho un buon rapporto. Il Livorno ha preso Cozzella, uno che sa fare il suo lavoro. Nel rispetto delle regole continuerò a fare il procuratore. Sicuramente a Livorno ho dei calciatori mi interesso delle sorti amaranto così di quelle delle altre squadre dove giocano i calciatori che assisto. Non sono l’uomo mercato del Livorno, Cozzella - conclude Paolo Palermo - non ha bisogno del mio aiuto”.