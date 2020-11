esclusiva P. Sala: "A Giampaolo servivano le pedine giuste. Mancano regista e un 10"

vedi letture

Durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Patrizio Sala, autentico simbolo del Toro: "Ieri il Toro meritava di più, ma facendo un'analisi completa, quando cambi tanto ci vuole tempo. Negli ultimi minuti la squadra si chiude troppo e fa errori di testa, c'è un problema di questo tipo a mio parere. Il risultato poi aiuta ad avere più autostima e questo rendimento incide in modo negativo. Col Sassuolo da 3-1 è finita 3 -3, ieri il Torino vinceva 3-2 nel recupero e ha perso. E' una squadra che partiva da concetti di gioco diversi rispetto al passato e questi ultimi passi falsi possono lasciare il segno. Mancano due giocatori: il regista e il trequartista che ora fa Lukic, che è più mezzala. Giampaolo? Non so se è giusto per il Toro, ma lo hanno scelto. Ci sono stati cinque anni con Ventura, poi sono arrivati Mazzarri e Longo: c'era una certa identità. Cambiando così come è stato quest'anno, devi dare tempo al tecnico a meno che non compri all'allenatore i giocatori idonei al suo calcio. L'idea Semplici per il post Giampaolo? E' un nome ben conosciuto dal ds Vagnati. Ha la stessa identità dei predecessori di Giampaolo. Ma poi in ogni caso bisognerebbe vedere se la scossa può arrivare: Gasperini all'inizio con l'Atalanta fece 5 sconfitte ma è ancora con i bergamaschi... Bisogna valutare bene le scelte all'inizio. Ora c'è da chiedersi: pazienza o no? Io avrei fatto le scelte all'inizio, magari prendendo a Giampaolo i giocatori adatti. In caso contrario gli va dato tempo".