ESCLUSIVA TMW - Padalino: "Viola, c'è la quadratura. Simeone doti da bomber"

La Fiorentina cerca continuità dopo il successo contro l'Udinese. E la partita con il Benevento può essere la chance per bissare la vittoria con i friulani. Parlando in generale della situazione dei viola, Pasquale Padalino ex difensore della Fiorentina che conquistò la Coppa Italia nel '96 e la Supercoppa Italiana, sembra abbastanza fiducioso. "Credo che inizialmente ci sia stato per i viola un momento in cui era necessario assestarsi e conoscersi - spiega a Tuttomercatoweb.com - c'era un po' di scetticismo fino a qualche tempo fa ma credo che adesso sia stata trovata la quadratura giusta. E c'è la possibilità di disputare un campionato decoroso".

Le piacciono i difensori centrali viola?

"Per quel che ho seguito, posso dire di aver notato che la squadra si dedica molto alla fase difensiva, tenendo vicini i reparti".

Quando parla di campionato decoroso a che cosa si riferisce?

"Per la sua storia, per il nome e anche per la città, credo che la Fiorentina debba fare un campionato puntando non dico alle prime tre posizioni ma comunque di vertice. Ai miei tempi eravamo una delle sette sorelle e sono convinto che la Fiorentina debba essere ambiziosa. Non potrà competere con Juve, Napoli, Roma e forse Lazio ma poi dopo queste squadre deve esserci".

Su Simeone che idea si è fatto?

"Ha qualità da bomber. Rispetto a Genova ha cambiato il suo modo di giocare ma può diventare un ottimo attaccante. Ha doti tecniche, scaltrezza e fiuto del gol. E' un uomo su cui puntare".

Chiusura sul Pisa. Per la panchina nerazzurra è stato fatto anche il suo nome...

"E' circolato solo il nome. Ad inizio stagione avevo parlato con loro ma adesso nessuno mi ha contattato. Fa piacere vedere il mio nome abbinato ad una squadra importante ma vi assicuro che non mi ha chiamato nessuno".