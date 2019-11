ESCLUSIVA TMW - Padovano: "Conte darà filo da torcere alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Padovano, ex attaccante di Juventus e Pisa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la serata di Gala in onore dello storico presidente del Pisa, Romeo Anconetani, a 20 anni dalla sua morte: "Ho ricordi splendidi di Anconetani, persona che sapeva trasmettere serenità ai giocatori. Con lui sono cresciuto molto".

La Juve vincerà ancora lo Scudetto?

"Dall'altra parte c'è Conte che darà filo da torcere, è un allenatore molto bravo e sarà un bel campionato, ci sarà lotta fino alla fine".

Higuain sembra rinato dopo un anno difficile.

"Sarri lo stima molto e lui dà il 100%. Non mi stupisce il suo atteggiamento. La Juve ha un parco attaccanti fortissimo, a livello tecnico hanno qualcosa in più"

Lukaku per te è un grande attaccante?

"Mi convince molto, è un attaccante moderno, dalle grandi doti tecniche e fisiche. Lotterà per la classifica cannonieri e allo stesso tempo riesce a dare una mano alla squadra".

Il Genoa riuscirà a salvarsi?

"Lo spero, la Serie A senza il Genoa non è la stessa cosa. I colori rossoblù meritano di calcare i campi della massima serie. Motta? Qualcosa bisognava fare, i risultati non arrivavano. Ne parlano tutti bene, ha avuto un'opportunità che altri non hanno".