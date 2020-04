esclusiva Padre e figlio in quarantena nello stadio del Malaga: "Da soli a casa di 30.000 tifosi"

vedi letture

Sul prato verde dello stadio del Malaga, c'erano una volta due uomini e un cane... Sembra l'inizio di una favola per bambini, almeno per i piccoli tifosi dei Boquerones, ma è invece uno dei più curiosi effetti del Coronavirus in Andalusia. È infatti a causa del lockdown nazionale che Andrés e Andy Perales si sono ritrovati, ormai da più di un mese, confinati in totale solitudine all'interno de "La Rosaleda", dentro lo stadio della propria squadra del cuore ma comunque a casa loro. L'ex tuttofare 85enne del club biancazzurro e suo figlio 43enne, oggi, sono così gli unici a poter "scendere in campo", in tutta la Spagna. Una quarantena a dir poco speciale, che ha suscitato ovviamente interesse e un pizzico di invidia da ogni parte del mondo, ma che i due guardiani malaguistas stanno vivendo con la solita leggerezza di sempre. In quella che da oltre 30 anni è la loro dimora quotidiana, non solo nei giorni della partita.

"Mi manca tanto il calcio. Parlo soprattutto dell'ambiente: l'adrenalina, i cori, i tifosi, i giocatori in campo... È triste vedere 'La Rosaleda' così silenziosa, così vuota. Non mi era mai successo in tutti questi anni, non avevo mai vissuto una situazione brutta a tal punto", racconta in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com un emozionatissimo Andrés Perales. "Adesso sono in pensione, ma il Malaga resta la mia vita e questa è la mia casa. Lo è stata ieri, lo è oggi e lo sarà per sempre. È dal 1966, d'altronde, che lavoro per la mia società. Ho fatto di tutto: dall'autista al giardiniere, dal massaggiatore al custode, fino al delegato in campo. E questo club mi ha sempre mostrato un'immensa gratitudine, non posso dimenticarlo".

La famiglia Perales si è trasferita qui nel lontano 1989, quando ad Andrés fu proposto di andare a vivere coi suoi cari direttamente in una delle casette costruite tra le mura dello stadio per il Mondiale del 1982. L'inizio, questo, di una romantica storia d'amore che ancora oggi lo vede in quello che è diventato il suo posto nel mondo, immerso tra i ricordi di una vita vissuta quasi interamente a tinte biancazzurre. "Non cambierei mai la mia casa, con niente e con nessuno. È una fortuna poter vivere la quarantena in questo stadio. Quando c'è il sole e mi sento in forma, mi faccio due-tre giri di campo ed è impossibile non provare sensazioni forti".

Sorride Don Andrés, ancora pieno di voglia di vivere e di tornare presto a esultare ai gol di Sadiku e compagni. Nonostante la lontananza dai nipotini si faccia sentire, a fargli compagnia ci sono comunque suo figlio Andy e il loro cane. "A me mancano tanto le mie figlie - prosegue proprio Andy, attuale dipendente del Malaga sulle orme del padre, nella nostra videochiamata -. Considerando come stanno andando le cose, non possiamo però lamentarci. Noi tre stiamo bene e aspettiamo che tutto questo si risolva, insieme ce la faremo a uscirne. Siamo malaguistas".

"La mia routine quotidiana?", ci confida Perales jr. "Mi alzo, faccio colazione, mi dedico ai lavori di manutenzione e poi svolgo un po' di esercizio fisico, a volte persino dentro la palestra della prima squadra". E il campo? "Così come mio padre, non me lo faccio mancare, soprattutto nei giorni di sole. Mi piace respirare l'aria fresca e sentire il profumo dell'erba mentre cammino da porta a porta. Per questo posso solo ringraziare il Malaga". La dimora della famiglia Perales si trova appena superata una delle porte d'ingresso de "La Rosaleda", col loro indirizzo postale che corrisponde dunque proprio a quello dello stadio. "La mia casa - conclude Andy - è un autentico tempio, una meraviglia, qualcosa di unico. Come potrei desiderare di essere altrove? In questi giorni, io e mio padre ci sentiamo le persone più fortunate del pianeta. Io e lui, da soli nella culla di più di 30.000 tifosi".