"Capisco che Conte sia in difficoltà. Ha deciso di non coinvolgere ICardi e Nainggolan e si aspettava che quei vuoti potessero essere ricoperti subito". Così parla a TMW Massimo Paganin, ex difensore nerazzurro. "Manca una prima punta e lui si aspettava Lukaku. Sostituire Icardi è molto complicato ma Conte ha bisogno di accelerare con il 3-5-2. Le dichiarazioni di Conte di questi giorni sono sue considerazioni personali, ha comunicato un suo disagio visto che non ha una prima punta di sostanza".

E Perisic?

"Può fare l'esterno nel 4-3-3 o il quarto di centrocampo in un 4-4-2. Fare il quinto in un 3-5-2 è più dura per lui così come fare la seconda punta. Conte lo ha provato per vedere la sua attitudine a sacrificarsi. E poi fa le sue valutazioni. Se comunque l'Inter si priva anche di Perisic si trova senza tre giocatori importanti e non credo abbia poi la forza per spendere 150 milioni sul mercato per prendere giocatori di spessore. Bisognerebbe coinvolgere Perisic per sfruttarlo in un ruolo diverso".