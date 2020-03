esclusiva Paganin: "Decurtazione stipendi? Vediamo, tutti hanno a cuore il sistema calcio"

"La sostenibilità del sistema calcio riguarda tutti, noi per primi che difendiamo la categoria dei calciatori". Parla così intervenendo al TMW News Massimo Paganin, ex calciatore e membro dell'Aic, a proposito della possibile decurtazione degli stipendi dei calciatori. "E' chiaro che stiamo parlando di un argomento molto più ampio visto e considerato che questa crisi è globale. Non intacca solo il calcio ma tutto il sistema economico mondiale. E' presto per parlare delle questioni legate alla ridiscussione del contratto dei calciatori. Credo che dipenderà molto da ciò che succederà da qui in avanti, dalla possibilità di riprendere i campionati e dagli introiti delle squadre, dalle disponibilità federali e dai contributi governativi che potrebbero arrivare. E' un discorso complesso e articolato. Tutti abbiamo interesse che il mondo del calcio vada avanti e non si fermi. Bisognerà vedere quali saranno le possibilità di discussione per problemi che si dovranno affrontare più tardi, non ora in questa situazione così difficile. Tutti abbiamo a cuore che il sistema possa riprendersi da questa situazione così delicata e difficile"

Da ex interista invece che cosa pensa della vicenda Lautaro Martinez. l'attaccante piace al Barcellona...

"Nel calcio nulla è escluso però in questa situazione così difficile bisognerà capire quali saranno poi le considerazioni fatte dalle varie società. Il Barcellona ha adesso un attaccante che è Luis Suarez. Per il modulo e il sistema di gioco che sta adottando potrebbe prendere Lautaro Martinez. Non è detto che lo faccia, bisognerà anche vedere quali saranno le posizioni delle società e come l'Inter concluderà la stagione".