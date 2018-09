ESCLUSIVA TMW - Paganin: "Inter ricaricata. Ma ancora Icardi-dipendente"

"L'Inter forse si è sbloccata". Antonio Paganin, doppio ex di Sampdoria e Inter, si esprime così sui nerazzurri che domani sera affronteranno la squadra di Giampaolo. "L'impressione - spiega a Tuttomercatoweb.com - è che la vittoria in Champions abbia tolto i timori alla formazione di Spalletti. Dopo le prime partite e i primi ko era venuta meno qualche certezza, ma ora un successo così importante scaccia le nubi. Sarà una gara non semplice quella dell'Inter con la Samp che è riuscita anche a battere 3-0 il Napoli. Credo che comunque l'inerzia del match sia a favore dei nerazzurri".

Certo, però dall'Inter ci si può sempre aspettare di tutto....

"Sì ma è una squadra che vive di entusiasmi. E ora ha ritrovato certezze, anche se i primi settanta minuti col Tottenham non erano stati esaltanti"

E' ancora un'Inter Icardi-dipendente?

"Per ora sì. E' sempre lui il giocatore che riequilibra le sorti della gara. Se manca il suo apporto si sente. Lui è il terminale ideale. E' brutto da dirsi, è limitativo anche ma è così, basta guardare i numeri".

E la Samp invece come la giudica?

"Mi piace molto, ha un tecnico che è uno dei più bravi in assoluto. In questo momento attraversa anche un periodo di forma molto buono. Ha ritmo, giocate e in casa ha rifilato tre gol al Napoli...".