Massimo Paganin, ex interista, ha parlato a TMW della sfida di venerdì che opporrà i nerazzurri alla Juve: "E' chiaro che all'Inter servirà una gran gara. I nerazzurri stanno facendo un bel torneo, arricchito dalla Champions. La squadra non era abituata a questa competizione nel senso che ci sono ritmi diversi: tante energie nervose rischiano di esser prosciugate da gare come quella col Tottenham. Con la Roma non è stata una delle più bella gare della stagione ma con la Juve sarà diverso

Che Inter sceglierebbe per venerdì?

"L'Inter può scegliere: non so se ci sarà Nainggolan che potrebbe dare un grande apporto in fase di interdizione e costruzione. La Juve comunque è una delle squadre più forti nel panorama calcistico: è importante vedere dov'è l'Inter nel suo percorso di crescita"

E il mercato nerazzurro?

Non credo a gennaio interverrà. Aspetterà giugno: Marotta dovrà parlare con Spalletti per capire le necessità del tecnico. Serviranno giocatori importanti che possano aggiungere qualcosa a questa rosa. Non sarà facile perché i giocatori sono già di ottimo livello"

Clicca sotto per guardare