ESCLUSIVA TMW - Paganini: “Inter regina del mercato e Vidal miglior colpo”

Paolo Paganini della Rai ha commentato a TMW la sessione di mercato che si è conclusa ieri: “La regina del mercato è l’Inter che ha sposato la filosofia di Conte che voleva giocatori pronti per vincere. La Juve? È in fase di riorganizzazione, ha puntato sui giovani e con un occhio al bilancio. Il vero colpo del Napoli è stato tenere Koulibaly. Dopo le possibilità dell’anno passato ha preferito tenerlo e non svenderlo. Il colpo più importante lo ha fatto l’Inter con Vidal, ha esperienza, carica e voglia di vincere”.

