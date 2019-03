ESCLUSIVA TMW - Pagliari: "Juve, non cederei Dybala. Icardi mi ha deluso"

Fonte: Dal nostro inviato a Sansepolcro Lorenzo Marucci

© foto di Chiara Biondini

Il noto agente Silvio Pagliari, intervistato da TMW a margine del premio 'La Clessidra' a Sansepolcro: "Gabbiadini? L'impatto è stato più che buono. Ha fatto già tre gol ed è partito col piede giusto. La Samp gioca un gran calcio e Manolo è tornato a casa sua, la sua carriera da calciatore importante era iniziata proprio a Genova. È entrato subito in sintonia col mister, coi compagni e col modulo. Secondo me i blucerchiati possono competere fino alla fine per l'Europa, hanno giocatori molto forti, ma devono imparare a essere più cinici. Servirebbe magari iniziare a fare punti anche quando la squadra gioca meno bene, un marchio che contraddistingue da sempre il calcio di Giampaolo".

Sulla Serie A in generale: "Il campionato, in termini di Scudetto, è diventato monotono. Per la Champions però la corsa è ancora aperta. Vedo favorito il Milan, perché la Roma mi sembra disunita. Nella lotta salvezza ci sono 4-5 squadre che rischiano grosso".

Su SPAL e Bologna: "Secondo me possono salvarsi. La SPAL ha una squadra compatta con un'impostazione di gioco ben strutturata negli anni da mister Semplici. Il Bologna, dopo l'arrivo in panchina di Mihajlovic, è un'altra squadra. Non dovrebbe trovarsi in questa posizione di classifica, ha giocatori per ambire a obiettivi ben più ambiziosi e in questo momento è quella più in salute nella bagarre per non retrocedere".

Su Antenucci: "Mirco è un condottiero, ha sposato la causa della SPAL fin dal primo giorno. Gli vogliono tutti bene a Ferrara. Quando gioca fa sempre la differenza, è un calciatore fantastico secondo me. A 34 anni si sta togliendo soddisfazioni che avrebbe sicuramente meritato negli anni passati. Come Caputo e Inglese, è un attaccante che ha segnato in tutte le categorie. Purtroppo in Italia piaccono di più i bomber stranieri, ma gente come Antenucci avrebbe meritato la massima serie molto prima".

Sul futuro di Antenucci: "Non ci sono dubbi, vuole chiudere la carriera alla SPAL. È questo il suo obiettivo".

Sulla corsa per l'Europa League: "Oltre alla Sampdoria, occhio al Torino. Vedo bene i granata, un allenatore esperto come Mazzarri fa la differenza. Ci sono tante squadre in pochi punti, è importante sbagliare il meno possibile".

Su Zaniolo e Chiesa: "Insieme a Barella saranno protagonisti del prossimo mercato. Se dai fiducia al giocatore italiano, lui non ti tradisce. Stiamo tornando a sfornare grandi talenti. Penso anche a Tonali. Per Zaniolo e Chiesa non escludo un futuro all'estero, visto che si parla di valutazioni da 80-100 milioni di euro".

Su Icardi: "Sono curioso di vedere come andrà a finire. Sono convinto che Marotta, che conosco molto bene, stia gestendo bene la situazione. Icardi mi piace molto calcisticamente, ma non ha dato una bella immagine di sé tirandosi indietro".

Su Dybala: "A meno che non siano impazziti tutti, non penso allo scambio Icardi-Dybala. Uno come Dybala non lo darei mai via. È un calciatore giovane, che ha già un grande feeling con Cristiano Ronaldo".