ESCLUSIVA TMW - Pagotto: "Gigio non badi ai soldi. U21? Maldini aveva altre idee"

Il caso Donnarumma ma anche l'Under21: Angelo Pagotto, ex portiere di Milan e Sampdoria (e che con l'Under21 conquistò l'Europeo nel '96) ce ne parla con franchezza e con concetti interessanti. Si parte da Donnarumma: "Feci una cavolata del genere quando ero alla Sampdoria - racconta a Tuttomercatoweb.com - e andai al Milan con una forzatura (dove poi giocò pochissimo, ndr). Gigio ora è in una grande squadra come quella rossonera e se prende qualche soldo in meno non credo sia un problema. Oltretutto il Milan gli ha offerto un bel contratto, dunque non guardi troppo ai soldi. E aggiungo: se giocherà un gran campionato comunque le big come il Real Madrid andranno ugualmente a cercarlo proponendogli ancor di più dal punto di vista economico. E anche il Milan potrebbe prendere più soldi. Chi glielo fa fare di andar via dal Milan adesso?".

Parliamo anche dell'Under21. Una grande delusione quella di ieri...

"Io avevo come ct Maldini e lui sosteneva che doveva giocare sempre la squadra titolare. Oltretutto in una fase così importante. Per fare le prove ci sono altri momenti, non durante le qualificazioni. Ora è dura davvero anche perché devi vincere a tutti i costi e rischi che il nervosismo la faccia da padrone. Era meglio vincere ieri e poi fare il turn-over con la Germania..."