ESCLUSIVA TMW - Palace e WBA su Babacar. Lui per ora vuol resta in viola

Fonte: Dall'inviato a Milano, Francesco Fontana

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina deve far fronte alle molte partenze previste in questo mercato, ma secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb fra i giocatori intenzionati a restare al Franchi c'è El Kouma Babacar. Il senegalese piace a WBA e Crystal Palace, club di Premier che stanno spingendo per lui, ma l'idea di Babacar è quella di rifiutare, per il momento, per giocarsi le proprie chance a Firenze. Un'idea che resterebbe valida anche in caso di arrivo del Cholito Simeone, anche se da qui alla fine del mercato (e dopo aver parlato in ritiro con Pioli) le cose potrebbero cambiare.