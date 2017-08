ESCLUSIVA TMW - Palacio, Genoa e Chievo con il Bologna: in 7-8 giorni la decisione

Bologna (in leggero vantaggio), Genoa e Chievo Verona. Qualche speranza di ricevere una chiamata dall'Atalanta, Fiorentina invece difficile. Allo stato attuale, questa la situazione riguardante Rodrigo Palacio, attaccante argentino che sta valutando in questi giorni il proprio futuro immediato. Futuro che sarà ancora in Serie A.

Non è detto, però, al 'Dall'Ara'. Al contrario di quanto emerso di recente, infatti, l'entourage del classe '82 di Bahía Blanca non ha ancora approfondito il discorso con la dirigenza rossoblu parlando di cifre (potrebbero farlo a breve). Pertanto Grifone e veneti sono ancora in corsa. Sullo sfondo resta invece la Dea, al netto del grande rapporto che lega l'ex numero 8 dell'Inter al tecnico Gian Piero Gasperini.

Per quanto riguarda le tempistiche, il giocatore scioglierà le riserve entro il termine di questa settimana. Al più tardi nel corso della prossima. Insomma, ancora pochi giorni e il rebus sarà risolto: El Trenza ha voglia di ripartire.