ESCLUSIVA TMW - Palanca: "Napoli, il problema è sempre in difesa, al centro"

Massimo Palanca grande attaccante anche del Napoli negli anni Ottanta parla dei partenopei a pochi giorni dalla sfida col Nizza valida per il preliminare di Champions. "Il precampionato - spiega a Tuttomercatoweb.com - è poco indicativo, la preparazione è ancora approssimativa anche se adesso si inizia a fare davvero sul serio. Il Nizza? E' una squadra non semplice da affrontare ma credo che anche i francesi avranno varie difficoltà. anzi, è peggio per il Nizza anche se ha già iniziato il campionato. La squadra di Sarri ha una qualità superiore".

Nel frattempo nel precampionato il Napoli ha continuato a prender gol...

"E' il solito problema che c'era l'anno scorso e due anni fa. Ma non vogliono metter mano alla difesa evidentemente perché continuano a prender giocatori dalla metà campo in avanti. Il problema è sempre dietro, al centro in particolare. Non capisco perché non intervengano, come facciano a non rendersene conto. E' una cosa strana. Ormai non credo che intervengano in difesa ma era una cosa da risolvere all'inizio".

E' un Napoli comunque competitivo per lo scudetto?

"Certo, ci devono credere. L'anno scorso ha fatto molto bene anche se adesso manca ancora qualcosina".