ESCLUSIVA TMW - Palanca: "Napoli, Koulibaly da far partire. Telenovela Mertens"

Con ogni probabilità dovrà salutare e sostituire Faouzi Ghoulam. In più deve affrontare la questione Mertens: il belga non ha ancora sciolto i dubbi sulla possibilità di prolungare il contratto. Massimo Palanca non si strappa i capelli se ci sarà la partenza di Ghoulam: "Bisogna vedere come verrà sostituito. Se arriva De Sciglio mi va bene, preferisco il milanista. l'algerino non mi ha mai entusiasmato, ma tutto il Napoli nel reparto difensivo non mi è mai piaciuto. Con una difesa come si deve il Napoli poteva lottare vincere lo scudetto".

Quindi farebbe partire anche Koulibaly?

"Non mi fa impazzire. Se dipendeva da me lo avrei già fatto partire. Se penso che per lui sono stati rifiutati 50 milioni allora forse non ci capisco più niente... Come si fa a vedere in lui un giocatore di vertice? Tutti i gol che il Napoli incassa arrivano dalla zona centrale. Ma si continua ad insistere su Koulibaly e Albiol. Tonelli e Maksimovic non hanno praticamente mai giocato".

Mertens intanto non ha deciso se andare avanti col Napoli...

"E' una telenovela che andrà avanti fino ad agosto. Ci sono strategie da pianificare prima: alla Juventus queste cose non accadono perché ci sono strategie ben delineate. Non si può decidere in modo estemporaneo, altrimenti si vivacchia. Si pensa a valorizzare i giocatori, li rivendi a 50 milioni ma poi riparti dall'inizio. Credo che il Napoli meriti altro".

Un'ultima domanda sul portiere: Reina va affiancato da un elemento di pari livello?

"Prenderei un giovane di prospettiva che possa dargli fastidio e stimolarlo".