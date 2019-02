Dopo il ko col Southampton, il Fulham ha deciso di esonerare Claudio Ranieri. Classifica molto difficile per il club inglese ma la situazione era già complicata al momento dell'arrivo - a novembre - del tecnico romano. Il suo grande amico Massimo Palanca (suo compagno di squadra ai tempi del Catanzaro), spiega: "La verità è che si approfittano sempre delle persone perbene. Aveva chiesto rinforzi - dice a Tuttomercatoweb.com - ma non sono arrivati e ora scaricano le colpe su chi non ce l'ha. Il calcio purtroppo è questo. Era approdato al Fulham con grande entusiasmo ma quando ha visto che la squadra non era all'altezza ha chiesto dei giocatori, che non sono stati presi. Peccato. Sono stato tempo fa a trovarlo, ho seguito la partita che hanno perso 4-1 contro l'Arsenal, giocarono una buona gara e sullo 0-0 potevano anche segnare. Però era una squadra leggerina e dietro aveva parecchie lacune. Claudio ha cercato di intervenire per puntellarla. La situazione non era facile e lui lo sapeva".

Nel suo futuro ci sarà comunque ancora l'Inghilterra?

"Ora è prematuro dirlo. Quando l'ho sentito mi ha detto che ha volgia di staccare un po' la spina e di stare in famiglia. Il calcio inglese comunque gli è sempre piaciuto. Vedremo"