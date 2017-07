ESCLUSIVA TMW - Palermo, l'ex ds Salerno: "Baccaglini ha tolto certezze alla squadra"

© foto di Federico De Luca

Finisce la parentesi Paul Baccaglini a Palermo e il club rosanero torna in mano a Zamparini. "Baccaglini? Non sono mai stato al corrente in maniera precisa di quelle che erano le situazioni", dice a TuttoMercatoWeb l'ex ds del Palermo, Nicola Salerno. "Mi era stato presentato Baccaglini, con il quale - prosegue Salerno - avevo istaurato un rapporto cordiale durante il periodo di lavoro. Anche se bisogna ammettere - conclude - che la sua presenza non ha avuto un buon impatto con la squadra perché probabilmente nel corso dell'anno ha tolto delle certezze".

