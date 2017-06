ESCLUSIVA TMW - Palermo, occhi su Antei del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo al lavoro, il ds Fabio Lupo a caccia di rinforzi. L'ultima idea è Luca Antei del Sassuolo, piace anche Masi in scadenza con la Ternana. Antei il nome nuovo per la difesa, una possibilità che può diventare qualcosa di più. Dipenderà dalle occasioni di mercato che si presenteranno al giocatore, che vorrebbe rimanere in serie A. Intanto il Palermo ci pensa, Antei nel mirino...