ESCLUSIVA TMW - Palermo, Pergolizzi: "Non ho accettato subito. Ma di corsa"

Fonte: Dall'inviato a Carini (PA)

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Rosario Pergolizzi, tecnico del Palermo, ha parlato della sua nuova avventura in rosanero, iniziata ad agosto e, almeno per ora, vincente. Trentasette punti in tredici partite, 11 vittorie, più otto sul Savoia. "A fine luglio di quest’anno il Palermo cercava un allenatore giovane, con esperienza, che avesse allenato sia i giovani che la prima squadra. Alla fine sono entrato anche io in lizza, ho visto il mio nome sul giornale, nel giro di 10-12 giorni mi ha chiamato il club, mi ha chiesto di venire qui, per capire che situazione ci fosse. Ci siamo incontrati, dopo una serie di 'va bene' sono tornato a casa. Per me, è inutile dirlo, è una grandissima occasione. Si riparte da zero, dalla D… Mi dà responsabilità e forza. Non ho accettato subito. Ma di corsa”.

L'intervista completa a Rosario Pergolizzi sarà pubblicata alle 15.38