ESCLUSIVA TMW - Palermo, Porchia su Cannavò (78°): “Esplosivo alla Belotti“

Giovani talenti crescono. Kevin Cannavò, classe 2000, è l’ultimo prodotto del settore giovanile del Palermo in rampa di lancio. Dalla Cantera rosanero sono venuti fuori tanti giovani che hanno consentito di dare respiro alle casse. Da Pezzella a La Gumina e non solo, grazie al lavoro svolto da Dario Baccin prima e adesso da Sandro Porchia che ne ha raccolto il testimone mantenendo alto il livello del settore giovanile del Palermo nonostante le difficoltà. E chissà che a breve Cannavò, inserito nella top 100 dei baby talenti di TuttoMercatoWeb non faccia parlare di se anche tra i grandi. “Kevin è un attaccante esplosivo, veloce”, racconta il responsabile del settore giovanile rosanero, Sandro Porchia. “Stiamo parlando - continua Porchia - di un ragazzo che fa reparto da solo, può giocare sia punta centrale o esterno. In due anni ha realizzato diciannove gol, ma chiaramente deve continuare a crescere e lavorare per migliorarsi come tutti”.

Chi ricorda?

“È esplosivo, veloce, vede la porta. Direi che è uno alla Belotti”.