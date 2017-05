ESCLUSIVA TMW - Palermo, sirene tedesche per Jajalo

© foto di Federico De Luca

Il futuro del centrocampista Mato Jajalo sarà molto probabilmente lontano dal Palermo, specialmente dopo la retrocessione in Serie B dei siciliani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul bosniaco ci sarebbero due club di Bundesliga, torneo in cui Jajalo ha militato per quasi quattro anni vestendo la maglia del Colonia. Si tratta del Mainz e dell'Hoffenheim.