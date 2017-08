ESCLUSIVA TMW - Paletta, i giorni della decisione: Toro, Fiorentina o addio Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovedì scorso è arrivata la decisione: Gabriel Paletta vuole lasciare il Milan e, adesso, s'è preso qualche giorno di tempo per scegliere la sua nuova destinazione.

Il calciatore italo-argentino in Italia è conteso da due società: Fiorentina (il club italiano preferito dall'ex Atalanta) e il Torino (il club che si sta muovendo in modo più deciso).

Ci sono poi un paio di proposte provenienti dall'estero, una dal Fenerbahce che ha messo sul piatto un ingaggio allettante. Paletta, però, non vorrebbe lasciare l'Italia e per questo motivo s'è preso qualche giorno di tempo per decidere: la scelta definitiva dovrebbe arrivare entro questa settimana.