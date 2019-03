ESCLUSIVA TMW - Palmieri su Pierini (47°): "Con convinzione arriverà al top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato a Sassuolo da giovanissimo, Nicholas Pierini è uno dei tanti talenti che la società neroverde ha mandato in prestito per fare esperienza. Per farci raccontare le sue qualità, TMW ha contattato il responsabile del settore giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri: "Lo conosco da quando era bambino, è a Sassuolo da 12 anni e devo dire che l'ho visto crescere e migliorare tantissimo".

Quali sono le sue principali qualità?

"Ne ha tante, deve solo convincersene lui stesso. Ha velocità, tecnica, calcia bene con entrambi i piedi e ora si sta facendo largo in Serie B. Mi ripeto, ma credo davvero che gli manchi solo un po' di convinzione. Se riuscirà a trovarla diventerà un grandissimo calciatore".