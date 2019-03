© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per molti addetti ai lavori, Gianluca Scamacca ha le potenzialità per diventare uno dei migliori attaccanti italiani dei prossimi anni. Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, ci ha raccontato in esclusiva i segreti del classe '99 inserito al 18esimo posto nella top 100: "Qualitativamente è un giocatore di altissimo livello. Ha tutto, tecnica, struttura e fisico".

In cosa può e deve migliorare, secondo lei?

"Secondo me deve migliorare il suo modo di stare in campo nell'arco dei 90 minuti e diventare più cattivo davanti alla porta. Se migliorerà questi aspetti, e in parte lo sta già facendo, potrà avere davvero una carriera di grande livello. Ripeto, qualitativamente è al top, in allenamento gli ho visto fare delle giocate pazzesche. Ora mi aspetto che continui nel suo sviluppo".