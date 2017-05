ESCLUSIVA TMW - Panchina Inter, Sabatini pensa a Luis Enrique: la situazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è insediato da poco ed è già operativo. Walter Sabatini a caccia di un nuovo allenatore per l'Inter. Nelle ultime ore il direttore sportivo ex Roma ha valutato con attenzione una pista suggestiva ma che allo stesso tempo può diventare concreta. E tra i due nei prossimi giorni potrebbe esserci un contatto per approfondire l'argomento: Luis Enrique, che a fine stagione lascerà il Barcellona, è nei pensieri di Walter Sabatini. È lui il nome nuovo per la panchina nerazzurra. Riflettori puntati in casa Inter. Tra Conte (che dovrebbe rinnovare con il Chelsea portando con se, come raccontato sabato notte da TMW, Cristian Stellini dal Genoa) e Spalletti spunta Luis Enrique: il candidato forte di Walter Sabatini...