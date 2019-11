Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la giornalista Rai, Paola Ferrari, ha parlato di alcuni temi relativi alla Nazionale e alla Serie A: "Il campionato non si ferma mai, neanche durante la sosta. Il caso più eclatante è quello di Napoli, vediamo se Ancelotti riuscirà a rimettere a posto le cose, poi c'è anche quello relativo a Cristiano Ronaldo che sembra rientrato ma devo dire che non mi è piaciuto tutto lo svolgimento della vicenda. A prescindere da questo la Juve è ancora la squadra da battere. Finalmente tornerà Ribery, l'ho sempre adorato e ci sono rimasta male quando è stato squalificato. L'Inter è lì e poi c'è il mio Milan: non ci resta che piangere".

Spera che possa tornare Ibrahimovic?

"Lo spero. Ibra non ha venduto la sua casa a Milano e ci sono buone probabilità che possa tornare al Milan. Il problema è l'ingaggio".

