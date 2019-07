ESCLUSIVA TMW - Paquetà: "Giampaolo il top, felice del suo arrivo al Milan"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Il centrocampista del Milan e della Nazionale brasiliana Lucas Paquetá, intervistato in esclusiva dall'inviato di TMW nella zona mista del Maracanã, ha parlato così della vittoria della Copa América e del nuovo corso rossonero: "Questo titolo mi porta tanta esperienza in più e mi fa crescere come giocatore. Torno al Milan con maggiora fiducia e consapevolezza, pronto ad aiutare la squadra per raggiungere i propri obiettivi".

Ha già sentito mister Giampaolo?

"Lo conoscerò personalmente al ritorno dalle vacanze. Ora voglio solo riposarmi perché vengo da una stagione molto dispendiosa, poi testa unicamente al Milan".

Giampaolo gioca col numero 10, un modulo che può esaltarla non poco al Milan.

"Lo so, ho seguito il suo lavoro alla Sampdoria. Sono stato davvero contento del suo arrivo al Milan, spero di poter aiutare i rossoneri e di dare il mio contributo anche in questo modulo a me congeniale".