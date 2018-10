ESCLUSIVA TMW - Paqueta-Milan, ds Flamengo: “In due settimane si può chiudere”

“Paqueta? Ancora con il Milan non abbiamo chiuso, preferiamo parlare quando le cose sono fatte”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Flamengo, Carlos Noval a proposito del trasferimento del centrocampista offensivo brasiliano al Milan.

Beh, per chiudere manca poco...

“Stiamo parlando. Le trattative sono in corso ma, per quanto ci riguarda, non ancora chiuse”.

Comunque la trattativa è concreta. In quanto tempo si potrebbe chiudere?

“Credo in un paio di settimane. Si, in due settimane Paqueta può diventare un giocatore del Milan”.