ESCLUSIVA TMW - Paramatti: "Difficoltà di Pirlo? Servono tempo e apprendistato, come in tutti i settori"

esclusiva Paramatti: "Difficoltà di Pirlo? Servono tempo e apprendistato, come in tutti i settori"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Michele Paramatti, ex difensore di Bologna e Juventus. A proposito dei bianconeri e delle difficoltà incontrate finora da Pirlo, ha detto: "E' chiaro che Andrea è stato un grandissimo calciatore però adesso servono tante condizioni: la società è ottima, i calciatori debbono esser assemblati bene e le sue capacità di gestire una squadre così importante vanno viste. Serviva un rodaggio più lungo, quando si inizia un nuovo lavoro è necessario un po' di apprendistato o praticantato, come in tutti i settori. Cimentarsi in un nuovo ruolo non è semplice. Quanto alla squadra giocare nella Juve non è facile neanche per Kulusevski o Chiesa: se entri in un meccanismo di una squadra che va alla perfezione è più facile, ora rischiano di pagare lo stato di appannamento della Juve. C'è da dire che forse era finito un ciclo e qualcosa in effetti andava cambiato e azzardato".

Il suo Bologna come lo vede?

"Siamo sempre in attesa che esploda e faccia quei risultati che i tifosi sperano. Ovvero consolidarsi nella parte sinistra della classifica. Il lavoro di Mihajlovic è lodevole però bisogna riuscire a non prendere gol. Ci sono tanti giovani interessanti e i giocatori esperti dei rossoblù sono importanti in campo e nell'aiuto che possono dare per la loro crescita. Servirebbe qualche altro giocatore affermato, che non venga certo per svernare, per aiutare ulteriormente la squadra per un ulteriore salto di qualità".