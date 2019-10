ESCLUSIVA TMW - Paramatti: "Juve favorita, De Ligt cresce, Cuadrado tuttofare”

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore di Bologna e Juventus, Michele Paramatti, presente a "La partita delle leggende" tra i rossoblù e il Real Madrid, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole: "Tornare in campo al Dall'Ara sarà emozionante, ci sono tutti gli elementi per una grande festa".

Il coro "Paramatti in Nazionale"...

"Spero me lo facciano anche stasera almeno vado a casa contento. Questo è un altro motivo per il quale ho grande voglia di tornare a indossare questa maglia".

Cosa pensa del Bologna di oggi?

"Ancora è presto per fare valutazioni ma l'impronta di Mihajlovic, anche se a distanza, si vede. La sua presenza gioverà a tutti. Il carattere di Sinisa lo conosciamo, trasmetterà la giusta grinta".

La Juventus: contro l'Inter si è vista l'impronta di Sarri?

"Occorre ancora un po' di tempo per vedere le cose al meglio. Credo ci siano tutti gli elementi pèer ripetere se non migliorare le prestazioni del passato. I bianconeri restano favoriti anche se l'Inter si è avvicinata. Sarà una corsa a tre".

Come giudica De Ligt?

"È giovane e deve crescere. Ha doti indiscutibili, sarà un giocatore utile e l'infortuniuo di Chiellini paradossalmente può aiutarlo".

