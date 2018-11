ESCLUSIVA TMW - Parma, D'Aversa: "Bravi Inglese-Gervinho. Bruno Alves un top"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano, Lorenzo Di Benedetto

Intercettato in esclusiva da TMW e RMC Sport a margine della Panchina d'Oro a Coverciano, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così del momento della squadra (reduce dalla vittoria in casa del Torino): "Il segreto della mia squadra? Direi solo il fatto di lavorare bene durante la settimana e cercare di ottenere l'obiettivo salvezza. Il nostro obiettivo rimane quello. Questi punti li abbiamo raggiunti per il modo in cui i ragazzi hanno interpretato ogni partita. Nel nostro dna ci deve essere sempre la mentalità di andare a lottare su ogni campo per ottenere punti importanti. L'attacco Gervinho-Inglese? Credo siano due giocatori molto molto forti, ma non lo scopro certo io. C'era il punto interrogativo su Gervinho visto che aveva giocato due anni mezzo in un campionato non molto intenso. Lui però è arrivato da noi dando la piena disponibilità anche in una squadra dove l'obiettivo è quello di salvarsi. Più che dalle sue qualità tecniche e fisiche, sono stupito dal suo atteggiamento. Inglese è un giocatore di prospettiva, ma dietro c'è anche una squadra che permette a loro due di concretizzare. Bruno Alves? Con lui oltre ad aver alzato il livello tecnico, abbiamo anche alzato anche il livello di determinazione e di intensità. Sotto questo aspetto abbiamo fatto un grande acquisto, visto che è abituato a giocare grandissimi campionati".