ESCLUSIVA TMW - Parma, Faggiano: "Crediamo in Karamoh, non si muove"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yann Karamoh non è sul mercato. Attraverso le colonne di TMW, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ci tiene a precisare che non ha alcuna intenzione di cedere l'esterno offensivo classe '98 che è arrivato questa estate dall'Inter. "Non capisco da dove possa essere uscita la voce secondo la quale l’avremmo proposto ad altre squadre, ma di sicuro è priva di ogni fondamento - ha detto Faggiano ai nostri taccuini in merito a un possibile passaggio di Karamoh all'Atalanta -. Anzi. Crediamo molto in Yann, la società ha investito e abbiamo voluto fortemente il ragazzo che rappresenta un patrimonio importante del Parma, sia per il presente che per il futuro. Non solo non è assolutamente sul mercato, ma vediamo continui progressi da ogni punto di vista sin dal primo giorno di ritiro e siamo convinti possa essere uno dei protagonisti di questa stagione".