ESCLUSIVA TMW - Parma, può tornare Mirante. E Viviano si avvicina al Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parma al lavoro, a caccia di un portiere per la prossima stagione. Mentre si tratta il rinnovo di Frattali (come secondo), la società ducale studia le mosse per il futuro. Può tornare Antonio Mirante, che non rinnoverà con il Bologna. E il Bologna intanto si avvicina a Emiliano Viviano della Sampdoria, che è un’idea pure del Parma. Effetto domino pronto a scatenarsi. Due possibili ritorni graditi, Mirante a Parma e Viviano a Bologna. Lavori in corso...