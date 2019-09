ESCLUSIVA TMW - Pasculli: "Lecce, Liverani perfetto. Falco, che qualità"

Colpaccio del Lecce ieri contro il Torino. La squadra di Liverani si è imposta in trasferta ottenendo la prima vittoria in campionato. "Ed è stata assolutamente meritata", dice a TMW Pedro Pasculli, campione del mondo con l'Argentina nel 1986 e grande ex leccese che continua a vivere nel Salento. "E' stata una sorpresa ma il Lecce non ha rubato nulla, ha cercato il successo con più fame rispetto al Toro. Liverani ha impostato la partita per giocarsela e non per chiudersi, l'ha preparata bene e l'ha vinta".

Ha giocato bene e con palla a terra...

"Il Torino andava avanti con molti lanci lunghi, ha avuto più possesso palla ma non ha fatto un bel gioco. Il Lecce ha creato occasioni nitide".

Ha colpito molto l'apporto di Falco, giocatore dalle ottime doti tecniche...

"Sì, è un bel giocatore che deve essere più continuo. Ha qualità che può sfruttare ed è stato decisivo in entrambi i gol. Mi ha sorpreso Sirigu che ha respinto sempre centralmente non lateralmente..."

Perfetti anche gli innesti di Mancosu e Babacar

"Sì, Liverani ha inserito nella ripresa due giocatori freschi e loro hanno saputo dare profondità facendo un bel lavoro".