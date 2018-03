ESCLUSIVA TMW - Pasinato: "Inter 110 anni un sogno. Ma non accontentarti"

Anche Giancarlo Pasinato ha scritto la storia dell'Inter. Nei 110 anni dei nerazzurri il suo nome viene pure ricordato per il suo grande contributo nell'anno dello scudetto del 1980 (più la Coppa Italia dell'82). "Centodieci anni... Suona bene e mi sembra di vivere un sogno. Un piacere esserci e aver fatto parte di questa grande storia", dice a Tuttomercatoweb.com l'ex centrocampista.

L'Inter di adesso invece come riparte? Quali considerazioni fa sulla squadra?

"E' strano che fino a tre mesi potesse essere arrivata così in alto, magari anche con fortuna, ma che adesso non riesca più a fare neanche tre passaggi di fila. C'è qualcosa che non quadra. Mi sembra che fino a dicembre viaggiassero a cento all'ora mentre in questo momento hanno messo la ridotta. Si sono un po' accontentati, forse anche l'allenatore lo ha fatto".

E adesso arriva il Napoli...

"Credo che il derby arrivasse al momento giusto, infatti si è visto ieri sera che probabilmente il Milan si è un po' sopravvalutato. E' chiaro che domenica sera per l'inter sarà dura però sul risultato non ho certezze".